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Мінекономіки оприлюднило перелік майже з тисячі підприємств для приватизації

Новини » Економіка     17.12.2019 - 10:22
Мінекономіки оприлюднило перелік майже з тисячі підприємств для приватизації
Фото: ОПЗ (РБК-Україна)

У переліку "Одеський припортовий завод" та "Центренерго"

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило Перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2019 - 2021 роках. Про це повідомляється на сайті відомства.

У переліку 975 підприємств, серед яких, зокрема "Одеський припортовий завод", "Донбасенерго" і "Центренерго".

Крім того, до списку потрапили "Хмельницькобленерго", "Сумиобленерго", "Черкасиобленерго", "Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Одесаобленерго", "Харківобленерго", "Миколаївобленерго".

Нагадаємо, раніше Фонд державного майна України (ФДМ) вперше оприлюднив повний перелік всіх об’єктів, що підлягають приватизації. У переліку 729 об'єктів малої приватизації, які продаватимуть на ProZorro.Продажі

Як повідомляло РБК-Україна, у проекті держбюджету-2020 до другого читання Кабмін збільшив план на надходжень від приватизації з 5 до 12 млрд грн.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців. У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.

Внесок комуналки у загальне зростання цін з початку року був нульовим ФДМ вперше оприлюднив повний перелік підприємств для приватизації
Новини України ОПЗприватизацияМіністерство економічного розвитку і торгівлі
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