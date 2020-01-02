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Уряд виконав план з приватизації лише на 3%

Новини » Економіка     02.01.2020 - 11:59
Уряд виконав план з приватизації лише на 3%
Фото: Фонд держмайна (spfu.gov.ua)

Замість 17,1 млрд грн уряд отримав лише 0,5 млрд грн

Від приватизації державного майна у 2019 році до державного бюджету України надійшло 536,5 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна (ФДМ) у Facebook.

Як зазначили у ФДМ, на забезпечення роботи фонду у 2019 році витратили маже таку ж суму - 481,5 млн грн.

Уряд виконав план з приватизації лише на 3%

Таким чином, план з приватизації виконаний на 3,1%, оскільки в держбюджеті закладені надходження на рівні 17,1 млрд грн і під час коректування закону про держбюджет восени 2019 ця цифра не змінювалася.

У той же час у листопаді Кабінет міністрів України вирішив провести перерозподіл джерел фінансування загального фонду державного бюджету через невиконання плану з приватизації у 2019 році. Згідно з розпорядженням, збільшується фінансування держбюджету за кодом "Запозичення" на суму 16,4 млрд грн у зв’язку із зменшенням обсягу джерел фінансування державного бюджету за кодом "Надходження від приватизації державного майна".

Нагадаємо, прийнятий Верховною радою закон про державний бюджет на 2019 рік передбачає надходження від приватизації в сумі 17,1 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, у проекті держбюджету-2020 до другого читання Кабмін збільшив план на надходжень від приватизації з 5 до 12 млрд грн.

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