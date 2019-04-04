ФДМ за квартал виконав річний план з приватизації на 1%

Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна)

У відомстві сподіваються прискорити процес приватизації до кінця року

До державного бюджету за перший квартал 2019 року від приватизації держаного майна надійшло 184 млн грн. Про це повідомив в.о. керівника Фонду державного майна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

Таким чином, квартальні надходження становлять трохи більше 1% від річного плану, закладеного до закону про державний бюджет (17,1 млрд грн).

Трубаров зазначив, що перший квартал 2018 року завершив старі процедури приватизації, "бо починаючи з 7 березня минулого року набув чинності новий закон про приватизацію, і вона пішла абсолютно за новими, прогресивними, європейськими правилами".

Нагадаємо, ухвалений Верховною радою закон про державний бюджет на 2019 рік передбачає надходження від приватизації в сумі 17,1 млрд грн.

У 2018 році до державного бюджету від приватизації державного майна надійшло лише 0,3 млрд грн, що становить 1,4% від початкового плану (21,3 млрд грн).

У Меморандумі з МВФ міститься норма про приватизацію ряду державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" мають відбутися у першій половині 2019 року.