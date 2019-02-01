Швед став першим українцем в історії "Селтіка"

Фото: Мар'ян Швед (celticfc.net)

Футболіст дограє сезон в "Карпатах", а потім перебереться в шотландський клуб

Півзахисник львівських "Карпат" Мар'ян Швед підписав контракт з "Селтіком", ставши першим в історії шотландського клубу українським футболістом. Про це повідомляє прес-служба "кельтів".

Угода розрахована на 4,5 року. Зазначається, що цей сезон 21-річний Швед дограє у складі "левів", а по його закінченні приєднається до шотландської команди.

#CelticFC have signed Maryan Shved on a four-and-a-half year contract from Karpaty Lviv!



The winger will rejoin the Ukrainian side on loan until the end of the season.



https://t.co/xi51jhpInG pic.twitter.com/j1mfgRy1Yd — Celtic Football Club (@CelticFC) January 31, 2019

"Дуже гордий тим, що я в цьому великому клубі з величезною історією! Хочу внести свій внесок у написання нових сторінок історії "Селтіка". Крім того, пишаюся тим, що став першим українським футболістом, який перейшов в "Селтік".

Так що моє перше прагнення - зробити все від себе залежне, щоб стати прикладом для українських футболістів і відкрити їм двері в клуби такого рівня. Сподіваюся, цей перехід принесе мені більше викликів до збірної України", - зазначив Швед.

The first Ukrainian Celt!



Shved: “I’m very proud to be here and even prouder as a Ukrainian to be the first player from my country to sign for #CelticFC, particularly with what that means for football in Ukraine." pic.twitter.com/5px2NaZfHe — Celtic Football Club (@CelticFC) January 31, 2019

Мар'ян є вихованцем "Карпат". У цьому сезоні чемпіонату України він взяв участь в 17 матчах (всі - в основному складі) за львівський клуб, відзначився вісьмома голами і двома результативними передачами.

З 2015 по 2017 рік він був в структурі іспанської "Севільї", проте так не і провів жодного матчу за основну команду, а потім повернувся в "Карпати".

Нагадаємо, на гравця також претендували "Динамо", "Леганес" і клуб з Бельгії.