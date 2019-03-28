ФФУ консультувалась з фахівцями з УЄФА щодо натуралізації Мораеса

Генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький прокоментував відкриття УЄФА дисциплінарних проваджень щодо двох перших матчів збірної України у відборі до Євро-2020. Про це повідомляється на сайті ФФУ.

Функціонер запевнив, що українська команда не буде покарана технічними поразками через участь Жуніора Мораеса у зустрічах проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1).

"Хочу наголосити, що під час розгляду питання про запрошення Жуніора Мораеса до збірної України для підготовки та участі в матчах із Португалією та Люксембургом ми проаналізували ситуацію з отриманням футболістом громадянства України. Також були проведені консультації з фахівцями з УЄФА та ФІФА, які підтвердили правомірність запрошення Мораеса до складу збірної України.

Тому ми просимо вболівальників зберігати спокій до винесення остаточного рішення УЄФА. Я впевнений, що Комітет із дисциплінарних та етичних питань УЄФА, ознайомившись з аргументацією ФФУ в цьому питанні, залишить без змін результати перших двох матчів збірної України у відборі до Євро-2020", - переконаний генсек ФФУ.

У Федерації вже наголошували, що натуралізація була здійснена відповідно до норм законодавства.