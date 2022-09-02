Фейкового "заступника мера" Маріуполя підозрюють у державній зраді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури .

За даними слідчих, підозрюваному доручили займатись залишками комунального транспорту, які вцілили, попри обстріли російської армії.

"Зокрема організував проведення інвентаризації транспортних засобів, які належали КП "Зеленстрой" з метою їх подальшого використання незаконною окупаційною владою", - йдеться у повідомленні.

Також колишній депутат займається реєстрацією та взяттям на облік так званих "комунальних підприємств" в окупованому Маріуполі.

Йому заочно оголосили про підозру у державній зраді, за що екс-депутат може отримати довічне ув'язнення.