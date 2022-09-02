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Фейкового "заместителя мэра" Мариуполя подозревают в государственной измене

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Мариуполь, Пятница 02 сентября 2022 15:52
Фейкового "заместителя мэра" Мариуполя подозревают в государственной измене Фото: Фейкового "заместителя мэра" Мариуполя подозревают в государственной измене (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Депутат Мариупольского горсовета от партии "ОПЗЖ" добровольно занял должность "заместителя главы администрации Мариуполя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

По данным следователей, подозреваемому поручили заниматься остатками коммунального транспорта, которые уцелели, несмотря на обстрелы российской армии.

"В частности организовал проведение инвентаризации транспортных средств, которые принадлежали КП "Зеленстрой" с целью их дальнейшего использования незаконной оккупационной властью", - говорится в сообщении.

Также бывший депутат занимается регистрацией и взятием на учет так называемых "коммунальных предприятий" в оккупированном Мариуполе.

Ему заочно объявили о подозрении в государственной измене, за что экс-депутат может получить пожизненное заключение.

Напомним, что трех экс-полицейских Мариуполя подозревают в сопровождении военных колонн РФ.

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