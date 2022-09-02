Фейкового "заместителя мэра" Мариуполя подозревают в государственной измене

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры .

По данным следователей, подозреваемому поручили заниматься остатками коммунального транспорта, которые уцелели, несмотря на обстрелы российской армии.

"В частности организовал проведение инвентаризации транспортных средств, которые принадлежали КП "Зеленстрой" с целью их дальнейшего использования незаконной оккупационной властью", - говорится в сообщении.

Также бывший депутат занимается регистрацией и взятием на учет так называемых "коммунальных предприятий" в оккупированном Мариуполе.

Ему заочно объявили о подозрении в государственной измене, за что экс-депутат может получить пожизненное заключение.