ua ru
Вт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Трьох екс-поліцейських Маріуполя підозрюють у супроводі військових колон РФ

Новость на русском →
Маріуполь, Вівторок 30 серпня 2022 17:59
Трьох екс-поліцейських Маріуполя підозрюють у супроводі військових колон РФ Фото: правоохоронці підозрюють екс-поліцейських у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Колишні поліцейські перевіряють автомобілі та супроводжують колони військової техніки РФ в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

Слідчі повідомляють, що після окупації Маріуполя троє поліцейських зрадили присязі та почали добровільно допомагати ворогу. Почали співпрацювати з окупантами:

  • начальник сектору одного з відділів Маріупольського районного управління поліції;
  • поліцейський Волноваського районного відділу поліції;
  • старший інспектор із внутрішніх розслідувань сектору кадрового забезпечення Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Донецькій області.

Вже в липні ці особи обійняли посади "інспекторів відділу державної автоінспекції з обслуговування адміністративної території м. Маріуполь управління Державтоінспекції міністерства внутрішніх справ ДНР".

Чоловікам повідомили про підозру у колабораційній діяльності, а за скоєне вони можуть сісти до в'язниці на 15 років.

Нагадаємо, що прокуратура оголосила підозри колаборантам, які закликають приєднати Маріуполь до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна в Україні
NEWS
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
"Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні
Роман Чернишевкореспондент "Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні