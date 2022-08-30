Трьох екс-поліцейських Маріуполя підозрюють у супроводі військових колон РФ

Колишні поліцейські перевіряють автомобілі та супроводжують колони військової техніки РФ в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури .

Слідчі повідомляють, що після окупації Маріуполя троє поліцейських зрадили присязі та почали добровільно допомагати ворогу. Почали співпрацювати з окупантами:

начальник сектору одного з відділів Маріупольського районного управління поліції;

поліцейський Волноваського районного відділу поліції;

старший інспектор із внутрішніх розслідувань сектору кадрового забезпечення Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Донецькій області.

Вже в липні ці особи обійняли посади "інспекторів відділу державної автоінспекції з обслуговування адміністративної території м. Маріуполь управління Державтоінспекції міністерства внутрішніх справ ДНР".

Чоловікам повідомили про підозру у колабораційній діяльності, а за скоєне вони можуть сісти до в'язниці на 15 років.