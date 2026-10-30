Фейковые ChatGPT и Claude заражают ПК: как мошенники обходят защиту Windows

Как работает схема заражения через фейковые приложения?

Пользователи, которые ищут десктопные версии популярных ИИ-сервисов, могут наткнуться на поддельные сайты и GitHub-репозитории с названиями типа GPT-5.6 Sol или Claude Opus.

Из-за SEO отравления мошеннические ссылки попадают в верхние позиции Google и выглядят как подлинные результаты поиска.

Особенности атаки:

Подписанный инсталлятор: загруженный ZIP-архив содержит подлинный и цифровой подписанный файл Setup.exe от OpenAI или Anthropic, которому доверяет Windows.

Подгрузка DLL (DLL sideloading): вместе с легитимным файлом архив содержит вредоносную библиотеку winmm.dll, которая запускается автоматически во время установки.

Скрытый майнер: в большинстве случаев вредоносная программа устанавливает криптомайнер XMRig, который работает через сеть Tor. Чтобы не привлекать внимания, он прекращает майнинг, когда пользователь работает за компьютером.

Управление через Telegram: вредоносная программа получает команды через Telegram-каналы и зашифрованные DNS-запросы. В то же время, она избегает заражения компьютеров с клавиатурными раскладками стран СНГ, кроме Украины.

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Как защитить компьютер от опасности?

Поскольку установщики используют подлинные цифровые подписи разработчиков, стандартные предупреждения системы безопасности могут не сработать.

Специалисты советуют загружать официальные приложения исключительно из проверенных источников - например, страницы [claude.com/download] (https://claude.com/download) или официального магазина Microsoft Store.

Если вы уже загрузили подозрительный архив из GitHub, не следует его открывать.

В случае случайного запуска установщика эксперты рекомендуют: