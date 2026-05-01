ua en ru
Пт, 01 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Фестиваль OldCarLand 2-3 мая пройдет в музее "Колеса Истории": главные новинки

08:55 01.05.2026 Пт
2 мин
Какие интересности можно будет увидеть на фестивале OldCarLand 2-3 мая?
aimg Константин Широкун
Фестиваль OldCarLand 2-3 мая пройдет в музее "Колеса Истории": главные новинки Фото: фестиваль OldCarLand пройдет в музее Колеса истории со 2 по 3 мая (Константин Широкун, РБК-Украина)

Крупнейший технический фестиваль Украины OldCarLand пройдет со 2 по 3 мая в Киеве на территории музея "Колеса Истории".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Для посетителей весеннего фестиваля организаторы подготовили сразу несколько тематических экспозиций и национальных премьер.

Общая тема фестиваля - это важнейший юбилей для всех поклонников автомобилей, а именно 140-летие первого авто Карла Бенца. Наиболее яркой составляющей Old Car Land станет экспозиция американской и европейской автомобильной классики мировых брендов - от экстравагантных 30-х до технологичных 90-х.

2 и 3 мая посетители смогут увидеть автомобили, которые почти 100 лет назад передвигались по дорогам мира. Более того, их владельцы с радостью продемонстрируют технические особенности машин. Среди ожидаемых авто - бронированные Mercedes-Benz, эксклюзивные Cadillac, представительские Lincoln и др.

Фестиваль OldCarLand 2-3 мая пройдет в музее "Колеса Истории": главные новинки

Также посетители Old Car Land смогут стать участниками грандиозного празднования 50-летних юбилеев сразу нескольких культовых машин, среди которых Volkswagen Golf GTI и Porsche 924. Среди анонсированных экспонатов - лимитированные версии, машины с ярким тюнингом и отлично восстановленные экземпляры.

Кроме того, в рамках весеннего фестиваля откроется выставка исторических педальных автомобильчиков, в которой будут представлены экспонаты от 50-х годов прошлого века и до наших дней.

Фестиваль OldCarLand 2-3 мая пройдет в музее "Колеса Истории": главные новинки

OldCarLand также станет площадкой для презентации новой исторической книги известного автомобильного историка и энтузиаста Владимира Винника.

Среди других активностей мероприятия - дополненная экспозиция классических грузовых авто и автобусов, обновленная выставка масштабных моделей мировых и украинских производителей и тому подобное.

Фестиваль OldCarLand 2-3 мая пройдет в музее "Колеса Истории": главные новинки

Напомним, ранее Кабмин утвердил новый технический регламент по конструкции колесных транспортных средств, который определяет производство автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Автомобильное движение Автомобильный рынок Ретро
Новости
Россия массированно атаковала Одессу, в городе горят высотки
