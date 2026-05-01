Фестиваль OldCarLand 2-3 травня пройде у музеї "Колеса Історії": головні новинки

Найбільший технічний фестиваль України OldCarLand пройде з 2 по 3 травня у Києві на території музею "Колеса Історії".

Для відвідувачів весняного фестивалю організатори підготували одразу кілька тематичних експозицій та національних прем'єр.

Загальна тема фестивалю – це найважливіший ювілей для всіх прихильників автомобілів, а саме 140-річчя першого авто Карла Бенца. Найбільш яскравою складовою Old Car Land стане експозиція американської та європейської автомобільної класики світових брендів – від екстравагантних 30-х до технологічних 90-х.

2 та 3 травня відвідувачі матимуть змогу побачити автомобілі, які майже 100 років тому пересувались дорогами світу. Більше того, їх власники з радістю продемонструють технічні особливості машин. Серед очікуваних авто – броньовані Mercedes-Benz, ексклюзивні Cadillac, представницькі Lincoln та ін.

Також відвідувачі Old Car Land зможуть стани учасниками грандіозного святкування 50-річних ювілеїв одразу кількох культових машин, серед яких Volkswagen Golf GTI та Porsche 924. Серед анонсованих експонатів – лімітовані версії, машини з яскравим тюнінгом та відмінно відновлені екземпляри.

Окрім того, у рамках весняного фестивалю відкриється виставка історичних педальних автомобільчиків, у якій будуть представлені експонати від 50-х років минулого століття і до наших днів.

OldCarLand також стане майданчиком для презентації нової історичної книги відомого автомобільного історика та ентузіаста Володимира Винника.

Серед інших активностей заходу – доповнена експозиція класичних вантажних авто та автобусів, оновлена виставка масштабних моделей світових та українських виробників тощо.