Производство автомобилей по-новому: Кабмин утвердил важные изменения

Кабмин утвердил новый технический регламент по конструкции колесных транспортных средств, который определяет производство автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В новом документе речь идет именно о производстве транспортных средств, а не об эксплуатации машин, которые уже есть в пользовании.

Технический регламент определяет стандарты, по которым производится транспорт и запчасти к нему. Этот процесс должен соответствовать стандартам и требованиям ЕС.

"Сегодня в Украине действуют требования только к 30 системам транспортных средств. В ЕС такие требования утверждены к 75 системам. Это означает, что Украина пока имплементировала менее 40% норм в сфере безопасности и конструкции авто. Обновленный техрегламент призван существенно сократить этот разрыв", - подчеркнули в Кабмине.

Что меняется?

В Украине впервые внедряются современные требования, которые уже действуют в ЕС, в частности:

системы автоматического экстренного торможения (ABS);

системы экстренного вызова (eCall);

новые требования к освещению, сигнализации и тормозных систем;

обновленные стандарты защиты пассажиров (в том числе во время ДТП).

Кроме того, новые правила предусматривают требования к системам защиты транспортных средств от несанкционированного доступа, включая кибербезопасность.

Также внедряются современные требования по выбросам CO₂, потреблению топлива и энергоэффективности. Для ряда систем (тормоза, ремни безопасности, освещение, детские кресла и т.д.) повышаются технические требования к актуальным европейским нормам.

Важные нововведения

Кроме этого, обновленный техрегламент меняет правила сертификации запчастей к упомянутым транспортным средствам. Прежде всего речь о цифровизации процедуры для предупреждения злоупотреблений и обеспечения прозрачности.

Также внедряется обязательная фотофиксация испытаний транспортных средств. Все сертификаты о соответствии транспортных средств и протоколы испытаний будут вноситься в специальный Реестр.

Новый техрегламент вступает в силу через полгода после публикации - фактически в сентябре 2026 года.