Феросплавники відмовились підписувати дискримінаційний договір УЗ

Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com)

Феросплавники неодноразово закликали відкласти введення в дію нового договору "Укрзалізниці" до закінчення кризи

Виробники феросплавів не мають наміру підписувати новий дискримінаційний договір "Укрзалізниці" на організацію перевезень вантажів.

Про це заявив виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев.

"Ми поки не плануємо підписувати нову редакцію цього договору, про що неодноразово заявляли Укрзалізниці", - сказав Кудрявцев.

Він також зазначив, що феросплавники неодноразово закликали відкласти введення в дію нового договору "Укрзалізниці" до закінчення кризи.

Нагадаємо, раніше об'єднання підприємств "Укрметалургпром" заявляло, що АТ "Укрзалізниця" продовжує чинити тиск на вантажовідправників України.

За словами експертів, новий договір лобіює в.о. голови Укрзалізниці Іван Юрик та директор департаменту комерційної роботи Андрій Мірошников. Менеджмент "Укрзалізниці" вирішив скористатися її монопольним становищем на ринку залізничних перевезень і адміністративно обмежити можливість заявки планів на наступний місяць. Це вже поставило під загрозу виконання цілого ряду експортних контрактів.

Своєю чергою, народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів "Укрзалізницею" на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, підкресливши, що це призведе до подорожчання їх продукції і втрати позицій на світових ринках.

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Автор: РБК-Україна