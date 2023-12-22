ua en ru
Пт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаевской области тракторист подорвался в поле во время работы на земле

Пятница 22 декабря 2023 20:47
UA EN RU
В Николаевской области тракторист подорвался в поле во время работы на земле Фото: в Николаевской области тракторист подорвался в поле во время работы на земле (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Житель Николаевской области получил ранения во время работы в поле. Он подорвался на мине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга.

По данным ведомства, инцидент произошел 22 декабря ориентировочно в 11:00. Во время проведения земляных работ в поле за пределами села Новопетровка Широковской территориальной общины Баштанского района мужчина на тракторе наехал на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал.

В результате взрыва водитель получил минно-взрывную травму и в медицинское учреждение обратился самостоятельно. Состояние здоровья пострадавшего в 1988 г. р. оценивают врачи.

"С начала года зарегистрировано уже 56 эпизодов, в результате которых погибли 17 человек, из них один ребенок, травмировалось 55 человек, в том числе 5 детей. И статистика продолжает расти, что вызывает беспокойство", - говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что украинским пиротехникам с начала полномасштабного вторжения России было обезврежено уже 459 472 взрывоопасных предмета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Финальной версии нет. Что говорят в Раде о новом законопроекте по мобилизации
Финальной версии нет. Что говорят в Раде о новом законопроекте по мобилизации
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ