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"Фенербахче" – "Динамо": прогноз на матч Ліги Європи

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Стамбул, Середа 07 вересня 2022 15:05
"Фенербахче" – "Динамо": прогноз на матч Ліги Європи Фото: Владислав Ванат (у центрі) може опинитися в основі "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У стартовому турі групового етапу Ліги Європи 2022/23 київське "Динамо" гостюватиме в стамбульського "Фенербахче".

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Фенербахче" – "Динамо" відбудеться в Стамбулі 8 вересня. Початок поєдинку о 19:45. Двобій пройде на арені "Шюкрю Сараджоглу".

Для британської контори William Hill фаворитом протистояння стали "жовті канарки". На перемогу стамбульців можна поставити з коефіцієнтом 1,60. Імовірність звитяги українського гранда оцінили балом 5,50. Натомість нічия трохи вірогідніша з кефом 4,00.

Шанувальники "Динамо" з когорти оптимістів можуть закластися на вольову перемогу "біло-синіх". Коефіцієнт на таку перемогу солідний – 17,00. Любителі ж гострих відчуттів можуть звернути увагу на перший гол авторства Віталія Буяльського з кефом 9,50.

Тим часом австрійці з Bwin запропонували схожі цифри. На перемогу "Фенербахче" приймають ставки з коефіцієнтом 1,62. Трохи більше тут вірять в потенційний успіх "Динамо" з балом 5,25. Кеф на нічию ідентичний – 4,00.

Зі ставок на точний рахунок двобою привабливою виглядає нульова нічия з перспективним коефіцієнтом 12,00. Непоганий кеф і на перемогу "Динамо" з голами у виконанні обох команд – 8,50.

Раніше "Динамо" оголосило заявку на груповий етап Ліги Європи. До переліку заявлених Мірчею Луческу виконавців потрапили і три легіонери – Кендзьора, Перріс і Діалло.

До слова, донецький "Шахтар" шокував РБ "Лейпциг" чотирма голами на виїзді.

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