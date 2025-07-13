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За неделю дроны-перехватчики сбили сотни "Шахедов", - Зеленский

Киев, Воскресенье 13 июля 2025 13:10
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За неделю дроны-перехватчики сбили сотни "Шахедов", - Зеленский Иллюстративное фото: Россия регулярно запускает по Украине "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины продолжают использовать дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Только за неделю было сбито сотни вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Глава государства рассказал, что за неделю оккупанты выпустили по Украине:

  • более 1800 дронов;
  • более 1200 авиабомб;
  • 83 ракеты.

"Россияне усиливают террор против городов и общин, чтобы все больше запугивать наших людей", - отметил президент.

По его словам, несмотря на такой план Москвы, были и хорошие результаты работы сил противовоздушной обороны.

"Особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики - уже сотни сбитых российско-иранских "Шахедов" за эту неделю. И каждая встреча с партнерами на этой неделе была о масштабировании этой технологии", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне используют "Шахеды" как инструмент для затягивания войны. Такую угрозу необходимо нейтрализовать, чтобы заработала дипломатия.

"Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы, "семерки" (G7 - ред.) и всех партнеров", - добавил президент.

Атаки "Шахедов"

Напомним, россияне регулярно запускают по Украине свои дроны-камикадзе "Шахед".

Только недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты планируют запускать по 1000 дронов-камикадзе в сутки. Для того, чтобы их уничтожать, планируется использовать дроны-перехватчики.

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