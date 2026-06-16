Федоров рассказал, есть ли у него конфликт с Сырским: мы можем жестко дискутировать

По словам министра, перед интервью состоялось совместное совещание с участием командиров бригад и группировок, на котором стороны обсуждали предстоящие изменения в армии. Федоров заверил, что он и Сырский находятся в одной команде.

"Он - главнокомандующий украинской армией, которая борется за независимость, других отношений быть не может. Мы в одной команде - команде Украины, команде президента", - сказал Федоров.

В то же время он признал, что при принятии важных решений между ними возникают острые дискуссии и разногласия во взглядах. Чаще всего это касается финансового обеспечения и распределения материальных ресурсов для воинских формирований.

Что вызывает споры

В качестве примера Федоров привел инициативу по прогнозируемому базовому обеспечению бригад каждый месяц. Вместо быстрого утверждения, которое могло бы занять неделю, процесс согласования деталей длится несколько месяцев, что иногда вызывает эмоциональные реакции.

"Мы можем жестко дискутировать о том или ином решении. Есть вопросы базового уровня... Где-то у нас могут возникать какие-то эмоции. Мы еще синхронизируемся", - пояснил министр.

Он добавил, что такие рабочие процессы вполне нормальны для управления столь сложной структурой.