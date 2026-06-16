Федоров розповів, чи має конфлікт з Сирським: ми можемо жорстко дискутувати

У деяких питаннях між Міністерством оборони та головкомом ЗСУ Олександром Сирським виникають певні розбіжності.
Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ТСН.
За словами міністра, перед інтерв’ю відбулася спільна нарада за участю командирів бригад та угруповань, де сторони обговорювали майбутні зміни у війську. Федоров запевнив, що він та Сирський перебувають в одній команді.
"Він - головком української армії, яка бореться за незалежність інших не може бути відносин. Ми в одній команді - команді України, команді президента", - сказав Федоров.
Водночас він визнав, що під час ухвалення важливих рішень між ними виникають жорсткі дискусії та розбіжності у поглядах. Найчастіше це стосується фінансового забезпечення та розподілу матеріальних ресурсів для військових формувань.
Як приклад Федоров навів ініціативу щодо прогнозованого базового забезпечення бригад кожного місяця. Замість швидкого затвердження, яке могло б зайняти тиждень, процес узгодження деталей триває кілька місяців, що іноді викликає емоційні реакції.
"Ми можемо жорстко дискутувати щодо того чи іншого рішення. Є питання базового рівня... Десь нам якісь емоції можуть бути. Ми ще синхронізуємося", - пояснив міністр.
Він додав, що такі робочі процеси є цілком нормальними для управління настільки складною структурою.
Нагадаємо, РБК-Україна в матеріалі "Зеленський, Буданов, Федоров: як відхід Єрмака змінив баланс сил у владі" розповідало, що навколо міністра оборони посилюють конфлікти, а його стосунки з президентом охололи.
Тож співрозмовники РБК-Україна зазначали, що напруга існує між Федоровим та Сирським через те, що Міноборони намагається заходити у сферу повноважень Генштабу та ЗСУ. Також у Федорова та Сирського не збігаються погляди щодо ведення війни.