UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Федоров розповів, чи має конфлікт з Сирським: ми можемо жорстко дискутувати

22:13 16.06.2026 Вт
2 хв
Міністр оборони визнав, що у деяких питаннях має розбіжності з головкомом ЗСУ
aimg Дмитро Левицький
Фото: Михайло Федоров, міністр оборони (mykhailofedorov.com.ua)

У деяких питаннях між Міністерством оборони та головкомом ЗСУ Олександром Сирським виникають певні розбіжності.

Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ТСН.

За словами міністра, перед інтерв’ю відбулася спільна нарада за участю командирів бригад та угруповань, де сторони обговорювали майбутні зміни у війську. Федоров запевнив, що він та Сирський перебувають в одній команді.

"Він - головком української армії, яка бореться за незалежність інших не може бути відносин. Ми в одній команді - команді України, команді президента", - сказав Федоров.

Водночас він визнав, що під час ухвалення важливих рішень між ними виникають жорсткі дискусії та розбіжності у поглядах. Найчастіше це стосується фінансового забезпечення та розподілу матеріальних ресурсів для військових формувань.

Що викликає суперечки

Як приклад Федоров навів ініціативу щодо прогнозованого базового забезпечення бригад кожного місяця. Замість швидкого затвердження, яке могло б зайняти тиждень, процес узгодження деталей триває кілька місяців, що іноді викликає емоційні реакції.

"Ми можемо жорстко дискутувати щодо того чи іншого рішення. Є питання базового рівня... Десь нам якісь емоції можуть бути. Ми ще синхронізуємося", - пояснив міністр.

Він додав, що такі робочі процеси є цілком нормальними для управління настільки складною структурою.

Нагадаємо, РБК-Україна в матеріалі "Зеленський, Буданов, Федоров: як відхід Єрмака змінив баланс сил у владі" розповідало, що навколо міністра оборони посилюють конфлікти, а його стосунки з президентом охололи.

Тож співрозмовники РБК-Україна зазначали, що напруга існує між Федоровим та Сирським через те, що Міноборони намагається заходити у сферу повноважень Генштабу та ЗСУ. Також у Федорова та Сирського не збігаються погляди щодо ведення війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Генштаб ЗСУМихайло ФедоровЗбройні сили УкраїниОлександр Сирський