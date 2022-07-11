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У "Дії" з'явиться низка нових послуг та документів: що відомо

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Україна, Понеділок 11 липня 2022 21:47
У "Дії" з'явиться низка нових послуг та документів: що відомо Фото: у "Дії" з'явиться низка нових послуг та документів (diia.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

До кінця липня в додаток "Дія" додадуть близько 10 нових послуг і документів. Зокрема, українці знову зможуть поділитися техпаспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За його словами, в додатку планують вже скоро відновити можливість "шеринг техпаспорта", завдяки якому кожен українець зможе поділитися документом з людиною, яка користується його автомобілем. Цю послугу запустили ще в лютому, але через війну припинили її роботу.

Федоров додав, що цифрові документи в "Дії" будуть незабаром перекладені англійською мовою.

При цьому вже до кінця поточного тижня електронне пенсійне посвідчення та посвідка будуть доступні в бета-тесті. Також плануються тестування військових облігацій та послуг "єНотаріату".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство освіти і науки України працює над впровадженням електронних документів про освіту на порталі та в мобільному додатку"Дія".

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