У "Дії" з'явиться низка нових послуг та документів: що відомо
До кінця липня в додаток "Дія" додадуть близько 10 нових послуг і документів. Зокрема, українці знову зможуть поділитися техпаспортом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
За його словами, в додатку планують вже скоро відновити можливість "шеринг техпаспорта", завдяки якому кожен українець зможе поділитися документом з людиною, яка користується його автомобілем. Цю послугу запустили ще в лютому, але через війну припинили її роботу.
Федоров додав, що цифрові документи в "Дії" будуть незабаром перекладені англійською мовою.
При цьому вже до кінця поточного тижня електронне пенсійне посвідчення та посвідка будуть доступні в бета-тесті. Також плануються тестування військових облігацій та послуг "єНотаріату".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство освіти і науки України працює над впровадженням електронних документів про освіту на порталі та в мобільному додатку"Дія".
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