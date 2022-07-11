У "Дії" з'явиться низка нових послуг та документів: що відомо

До кінця липня в додаток "Дія" додадуть близько 10 нових послуг і документів. Зокрема, українці знову зможуть поділитися техпаспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова .

За його словами, в додатку планують вже скоро відновити можливість "шеринг техпаспорта", завдяки якому кожен українець зможе поділитися документом з людиною, яка користується його автомобілем. Цю послугу запустили ще в лютому, але через війну припинили її роботу.

Федоров додав, що цифрові документи в "Дії" будуть незабаром перекладені англійською мовою.

При цьому вже до кінця поточного тижня електронне пенсійне посвідчення та посвідка будуть доступні в бета-тесті. Також плануються тестування військових облігацій та послуг "єНотаріату".