У "Дії" з'являться нові важливі документи: кого це торкнеться

Міністерство освіти та науки України працює над впровадженням електронних документів про освіту на порталі та в мобільному застосунку Дія. Підготовка відбувається разом із Мінцифри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН .

"Нині підготовлений проект постанови КМУ щодо відображення відомостей, що містяться в документах про базову середню, повну загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг із використанням мобільного застосунку Дія", - йдеться в повідомлені.

Крім того, вже зараз завдяки сервісу Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) здобувачі освіти та випускники закладів освіти можуть самостійно отримати інформацію про видані ним документи про освіту та дані про навчання. Для цього лише треба мати кваліфікований електронний підпис, реквізити документів про освіту - не потрібні. Додаткова інформація про сервіс ЄДЕБО завантажена за посиланням.

Інформацію, отриману за допомогою сервісу ЄДЕБО, про серію та номер виданих документів про освіту, можна використати для перевірки виданих документів у Реєстрі документів про освіту.

Отримана виписка з цього Реєстру може бути корисною для визнання українських документів про освіту подальшого навчання та працевлаштування за кордоном, зокрема в країнах Європейського простору вищої освіти. зазначили в МОН.