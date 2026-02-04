Федоров объяснил, почему военным критически важно верифицировать терминалы Starlink

Украинские военные должны оперативно верифицировать терминалы Starlink, которые используют в целях обороны, чтобы они продолжили работать после блокировки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.
"Продолжается процесс верификации Starlink в Украине. Граждане активно вносят терминалы в "белый список", чтобы обеспечить их работу", - заявил Федоров.
По его словам, сейчас критически важно верифицировать все терминалы, которые используются в целях обороны. Для этого военным необходимо передать все номера терминалов Starlink через систему DELTA в "белый список".
Он также подчеркнул, что для этого не надо ставить терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей. Достаточно внести терминал в "белый список", чтобы он продолжил работать после блокировки.
Впоследствии процесс будет построен так, чтобы получать данные для регистрации терминалов в режиме реального времени.
"Обращаюсь к командирам всех уровней: организуйте верификацию терминалов Starlink, чтобы обеспечить непрерывность и стабильность связи", - добавил министр обороны Украины.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что войска РФ все чаще используют Starlink на ударных дронах, пытаясь обходить украинскую систему противовоздушной обороны.
В тот же день Михаил Федоров сообщил, что Минобороны Украины оперативно связалось со SpaceX для решения проблемы.
Федоров также сообщил, что на территории Украины будут работать только авторизованные терминалы Starlink. Это будет следующим шагом в борьбе с использованием россиянами спутникового интернета на своих дронах.