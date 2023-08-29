Федоров объяснил, почему Украине будет недостаточно дронов даже через годы после войны

Украине будет достаточно дронов только тогда, когда пройдет минимум 10 лет с момента возвращения всех временно оккупированных территорий.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в комментарии к материалу РБК-Украина "Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше".
"Дронов будет достаточно только тогда, когда Украина будет стоять на границах 1991 года уже не менее 10 лет. Поэтому мы продолжаем делать все возможное, чтобы дронов на фронте было больше", - сказал он.
По его словам, вместе с UNITED24 и государственной программой большинство контрактированных дронов - это беспилотники украинского производства, как "Вампир", "Летучая мышь", Р-18 и многие другие.
Федоров отметил, что всего есть около 200 украинских компаний, которые сейчас производят беспилотники.
Отметим, что украинцы в войне против России используют разные типы беспилотников, среди которых разведчики, бомбардировщики, дроны-камикадзе и даже морские БПЛА.
Дроны используются для уничтожения россиян, их техники, складов боеприпасов и других важных объектов.
Беспилотники применяют не только для нанесения ударов по вражеским объектам на оккупированных территориях, как в Крыму, но и бьют по территории России.
Так, например, дроны запускают по зданию "Москва сити", где расположены учреждения, которые планируют военные преступления РФ.
Напомним, что одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля Дроны попали в так называемые "правительственные башни", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи.
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