Федоров назвал три технологии, которые помогают ВСУ в войне с Россией

"Россияне также используют БПЛА и собственные системы ситуативной осведомленности, но Starlink все же дают вообще другие возможности для нас быть быстрее. И здесь теперь во главу угла встает вопрос синхронизации собственных сил", - сказал Федоров.

По словам главы Минцифры, сложно представить, как без Starlink ВСУ могли бы строить сетевую войну. Что касается беспилотников, то это глаза Вооруженных сил, говорит министр. Беспилотники к тому же позволяют поражать объекты врага и его живую силу. При этом система ситуативной осведомленности позволяет в режиме реального времени наносить слои информации на карту, чтобы принимать эффективные управленческие решения.

Федоров отметил, что сейчас очень важный момент, когда ВСУ должен использовать технологическое преимущество, в частности спутниковую связь и БПЛА, для синхронных эффективных действий. При этом, по его словам, сейчас некорректно сравнивать и оценивать, у кого в целом есть технологическое преимущество - у Украины или РФ.

"Сейчас происходит технологическая и организационная война. Кто быстрее приспосабливается к новым технологическим условиям ведения войны, тот конечно побеждает на определенном участке и стратегически", - отметил министр.