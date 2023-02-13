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Федоров назвал три технологии, которые помогают ВСУ в войне с Россией

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Наталья Юрченко

Украинской армии было бы гораздо сложнее в войне с Россией без спутниковой связи Starlink, беспилотников и систем ситуативной осведомленности, например, Delta.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Россияне также используют БПЛА и собственные системы ситуативной осведомленности, но Starlink все же дают вообще другие возможности для нас быть быстрее. И здесь теперь во главу угла встает вопрос синхронизации собственных сил", - сказал Федоров.

По словам главы Минцифры, сложно представить, как без Starlink ВСУ могли бы строить сетевую войну. Что касается беспилотников, то это глаза Вооруженных сил, говорит министр. Беспилотники к тому же позволяют поражать объекты врага и его живую силу. При этом система ситуативной осведомленности позволяет в режиме реального времени наносить слои информации на карту, чтобы принимать эффективные управленческие решения.

Федоров отметил, что сейчас очень важный момент, когда ВСУ должен использовать технологическое преимущество, в частности спутниковую связь и БПЛА, для синхронных эффективных действий. При этом, по его словам, сейчас некорректно сравнивать и оценивать, у кого в целом есть технологическое преимущество - у Украины или РФ.

"Сейчас происходит технологическая и организационная война. Кто быстрее приспосабливается к новым технологическим условиям ведения войны, тот конечно побеждает на определенном участке и стратегически", - отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны Украины приняло на вооружение новейшую отечественную систему Центра оперативного управления "Дзвін-АС".

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