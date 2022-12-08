Украина приняла на вооружение новейшую отечественную систему управления: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Алексея Резникова в Facebook .

"6 декабря 2022 года я подписал приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления (ОКР "Дзвін-АС"). Вышел своеобразный подарок ко Дню Вооруженных сил Украины. Ведь наши военные очень заинтересованы в АСУ стратегического уровня и давно ждут ее полноценного развертывания", - написал он.

Как рассказал министр, весной 2022 года система успешно прошла ведомственные испытания, а затем и государственные. В настоящее время все формальные процедуры завершены, АСУ стратегического уровня официально стала в ряды и будет работать в интересах Вооруженных сил. Далее Генштаб будет принимать решение о параметрах масштабирования данной АСУ.

Кроме того, по словам Резникова, Минобороны получило положительное заключение экспертизы по Комплексу специального программного обеспечения "Интеграционная платформа "Дельта".