Украина приняла на вооружение новейшую отечественную систему управления: подробности
Минобороны Украины приняло на вооружение новейшую автоматизированную систему Центра оперативного управления (Дзвін-АС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Алексея Резникова в Facebook.
"6 декабря 2022 года я подписал приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления (ОКР "Дзвін-АС"). Вышел своеобразный подарок ко Дню Вооруженных сил Украины. Ведь наши военные очень заинтересованы в АСУ стратегического уровня и давно ждут ее полноценного развертывания", - написал он.
Как рассказал министр, весной 2022 года система успешно прошла ведомственные испытания, а затем и государственные. В настоящее время все формальные процедуры завершены, АСУ стратегического уровня официально стала в ряды и будет работать в интересах Вооруженных сил. Далее Генштаб будет принимать решение о параметрах масштабирования данной АСУ.
Кроме того, по словам Резникова, Минобороны получило положительное заключение экспертизы по Комплексу специального программного обеспечения "Интеграционная платформа "Дельта".
"Это важный этап формализации платформы в соответствии с утвержденной дорожной картой. Далее последует цикл официальных испытаний, по результатам которых будет приниматься решение о принятии на вооружение", - отметил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что на производство противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" для Вооруженных сил Украины было передано дополнительные 130 млн гривен.
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