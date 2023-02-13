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Федоров назвав три технології, які допомагають ЗСУ у війні з Росією

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Українській армії було б значно складніше у війні з Росією без супутникового зв’язку Starlink, безпілотників та систем ситуативної обізнаності, наприклад, Delta.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Росіяни також використовують БПЛА та власні системи ситуативної обізнаності, але Starlink все ж дають взагалі інші можливості для нас бути швидшими. І тут тепер на перше місце постає питання синхронізації власних сил", - сказав Федоров.

За словами очільника Мінцифри, важко уявити, як без Starlink ЗСУ могли б будувати мережеву війну. Що ж стосується безпілотників, то це очі Збройних сил, каже міністр. Безпілотники до того ж дають можливість вражати об'єкти ворога та його живу силу. При цьому система ситуативної обізнаності дозволяє в режимі реального часу наносити шари інформації на мапу, щоб приймати ефективні управлінські рішення.

Федоров зауважив, що зараз дуже важливий момент, коли ЗСУ мають використовувати технологічну перевагу, зокрема супутниковий зв'язок й БПЛА, для синхронних ефективних дій. При цьому, за його словами, зараз некоректно порівнювати та оцінювати, у кого в цілому є технологічна перевага - в України або в РФ.

"Зараз відбувається технологічна і організаційна війна. Хто швидше пристосовується до нових технологічних умов ведення війни, той, звичайно, перемагає на певній ділянці та стратегічно", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міноборони України прийняло на озброєння новітню вітчизняну систему Центру оперативного управління "Дзвін-АС".

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