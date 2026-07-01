Федоров назвал срок, который может изменить ход войны, но есть важное условие

Министр обороны назвал конкретный срок, который может изменить ход войны - и он зависит от того, как быстро будут действовать партнеры.
Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Politico рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров.
По словам Федорова, Украина имеет "кратковременную возможность", которую нельзя упустить. Суть: запустить новый цикл военных инноваций, прежде чем Россия успеет приспособиться к нынешнему.
"Нам нужен следующий уровень помощи, чтобы довести дело до конца. Если у нас будет достаточно ресурсов, чтобы запустить новый цикл военных инноваций до того, как Россия приспособится к нынешнему, это даст нам еще примерно шесть месяцев преимущества", - сказал Федоров.
Министр отметил конкретные приоритеты - те виды вооружений, которые наиболее нужны на передовой:
"Наша кампания по нанесению ударов преследует цель защитить нашу пехоту, остановить продвижение россиян и помешать их поставке. Россияне уже чувствуют это. На некоторых участках фронта они замедлили темпы", - отметил он.
Федоров привел конкретный пример, как должна выглядеть помощь. Дания переориентировала заказы из обычных 155-миллиметровых снарядов на варианты с увеличенной дальностью - более эффективные на передовой.
"Они быстро подписали контракт и осуществили первую поставку всего через неделю. Если есть желание и силы преодолеть бюрократию, все возможно", - сказал министр.
Федоров подчеркнул: подход к помощи нужно изменить. Важно финансировать то, что реально нужно Украине, а не то, что удобно предоставлять странам-донорам.
По его словам, совместно с международными партнерами уже удалось перенаправить миллиарды долларов именно на самые актуальные нужды.
Кроме оружия Украина работает над совершенствованием противовоздушной обороны, мобилизационной реформой и повышением зарплат военным. Да и эти изменения нуждаются в средствах.
"Сегодня украинская армия является наиболее подготовленной в Европе. Где еще можно найти войска, способные уничтожать от 30 000 до 35 000 российских солдат ежемесячно?" - добавил Федоров.
Чем быстрее партнеры предоставят оружие, тем больше государственных средств высвободится для повышения выплат бойцам - таков расчет министра.
Напомним, 30 июня в специальный фонд госбюджета Украины поступило 3,9 миллиарда евро от Евросоюза - первый оборонный транш в рамках программы Ukraine Support Loan.
Средства будут направлены на нужды оборонно-промышленного комплекса и срочные фронтовые поставки.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. На переговорах обсудили усиление поддержки Украины. Стороны рассмотрели конкретные шаги по укреплению обороноспособности страны.
Зеленский также заинтриговал решениями по усилению ПВО. Президент анонсировал изменения, детали которых должны стать известны в ближайшее время.