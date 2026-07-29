Федоров назвал причину своей отставки, и это не Сырский

Федоров подчеркнул, что не хочет пересказывать разговоры с президентом или строить теории относительно своего увольнения.

Он отметил, что публично много говорили о якобы конфликте с тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, однако считает, что настоящие причины были другими.

"В первую очередь раздавалось о том, что есть определенный конфликт, но в принципе я думаю, что причины вообще находятся в другом", - подклевил бывший глава Минобороны.

На самом же деле, по его словам, после начала изменений в работе Министерства обороны вокруг ведомства и его лично начало усиливаться давление.

"Мы начали перестраивать много разных процессов внутри. И с того, что начало происходить в публичном пространстве – определенное давление, определенные правоохранительные органы вокруг нашей работы – где-то с начала апреля было понятно, что градус поднимается. И что это будет чем-то заканчиваться", – пояснил Федоров.

По его убеждению, наибольшее недовольство вызвало изменения в сфере оборонных закупок и тендеров.

"Причина, связанная с закупками, с тендерами, с тем, что мы начали перестраивать процессы в этом направлении – это вызвало большое недовольство у многих людей, которые начали постоянно влиять и сеять негатив не только вокруг президента, но и в целом в медиапространстве", - добавил бывший министр.

Отставка Федорова

Напомним, в рамках кадровых смен в правительстве Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины. Новым главой оборонного ведомства стал бывший глава СБУ Евгений Хмара.

Комментируя отставку Михаила Федорова, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Министерству обороны не хватало должной координации с командованием ВСУ во главе с тогдашним главкомом Александром Сырским.