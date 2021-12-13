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У "Дія" не завантажуються послуги: що сталося

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Понеділок 13 грудня 2021 18:51
У "Дія" не завантажуються послуги: що сталося Фото: в "Дія" не завантажуються послуги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У додатку "Дія" стався збій. У користувачів не завантажуються послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зараз проблеми в основному спостерігаються у користувачів iOS. Однак також є проблеми і у користувачів Android.

У "Дії" поки не коментують збій.

Відзначимо, що вранці були проблеми з сертифікатами, але в "Дія" кажуть, що це з боку електронної системи охорони здоров'я був збій і його вже виправили.

Фото: в "Дія" не завантажуються послуги (РБК-Україна)

Нагадаємо, що сьогодні у "Дія" почали приймати заявки на отримання тисячі гривень за вакцинацію.

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