У "Дія" не завантажуються послуги: що сталося

У додатку "Дія" стався збій. У користувачів не завантажуються послуги.

Зараз проблеми в основному спостерігаються у користувачів iOS. Однак також є проблеми і у користувачів Android.

У "Дії" поки не коментують збій.

Відзначимо, що вранці були проблеми з сертифікатами, але в "Дія" кажуть, що це з боку електронної системи охорони здоров'я був збій і його вже виправили.