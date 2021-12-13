У "Дія" не завантажуються послуги: що сталося
Фото: в "Дія" не завантажуються послуги (Віталій Носач, РБК-Україна)
У додатку "Дія" стався збій. У користувачів не завантажуються послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Зараз проблеми в основному спостерігаються у користувачів iOS. Однак також є проблеми і у користувачів Android.
У "Дії" поки не коментують збій.
Відзначимо, що вранці були проблеми з сертифікатами, але в "Дія" кажуть, що це з боку електронної системи охорони здоров'я був збій і його вже виправили.
Фото: в "Дія" не завантажуються послуги (РБК-Україна)
Нагадаємо, що сьогодні у "Дія" почали приймати заявки на отримання тисячі гривень за вакцинацію.