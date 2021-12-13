"Тиждень буде не простий". У Мінцифрі попередили про проблеми з "Дією"
На цьому тижні в українців можуть виникнути проблеми з додатком "Дія". Про це попередив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Михайла Федорова в Telegram.
За його словами, цього тижня тестуватимуть наймасштабнішу послугу - отримання 1000 гривень за вакцинацію для 8 мільйонів українців.
"Ми тестуємо наймасштабнішу онлайн-послугу за всю історію України - можливість отримати 1000 грн в рамках проекту єПідтримка", - пише Федоров.
Старт проекту намічений на 19 грудня, а значить, на тести залишився останній тиждень.
"Ми вже відсьогодні поступово входимо в бета-режим, щоб все налагодити. Буває нестабільність роботи, прошу заздалегідь вибачення. І цей тиждень буде не простий", - пояснює Федоров.
За його словами, зараз "Дія" працює стабільно: сертифікати генеруються, послуги надаються.
Він також нагадав, що в аеропортах і центрах масової вакцинації працюють спеціальні команди підтримки програми "Дія".
Нагадаємо, що у додатку "Дія" стався збій. Користувачі не могли отримати деякі послуги.