Федоров и Писториус обсудили поставки Украине ракет для Patriot и IRIS-T

Министр обороны Украины Михаил Федоров и министр обороны Германии Борис Писториус провели разговор. В частности, речь шла о поставках Украине ракет для систем ПВО Patriot и IRIS-T.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федорова в Telegram.
Украинский министр рассказал коллеге о сегодняшнем массированном ударе оккупантов. Германия играет ключевую роль в усилении противовоздушной обороны Украины - переданные системы ПВО IRIS-T и Patriot, а также участие Берлина в программе PURL помогали отбивать российскую атаку.
"Обсудили дальнейшее развитие программы Patriot Украины и необходимых проектов для обеспечения долгосрочной поставки ракет для наших систем Patriot. Параллельно сосредоточились на развитии ракеты IRIS-T как одной из центральных вооружений Украины и наращивания поставок", - написал Федоров.
По его словам, отдельно обсуждалось участие Германии в инновационном проекте по развитию дроново-штурмовых подразделений. Украина уже провела успешные операции на фронте и готова делиться своим опытом с немецкими военными.
Еще одним важным направлением в сотрудничестве между странами являются артиллерийские боеприпасы увеличенной дальности. Федоров отметил, что Украине необходимы поставки именно таких снарядов, в условиях "дроновой kill zone". Важно, чтобы Германия продолжала взносы в чешскую инициативу по снарядам.
Федоров напомнил, что Германия - один из ключевых партнеров Украины в сфере обороны, ее взнос составляет более 30% всех объявленных объемов оборонной помощи Украине на 2026 год. Также украинский министр поблагодарил коллегу за передачу двух Patriot осенью прошлого года.
К слову, только на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что украинским защитникам не хватало ракет для некоторых систем ПВО. Но Украина все же получила серьезный пакет таких ракет.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что Германия выделяет Украине дополнительную помощь в размере 60 млн евро на зимнюю и энергетическую поддержку
По словам главы украинского МИД Андрея Сибиги, помощь будет направлена на улучшение отопления и теплоснабжения, прежде всего в прифронтовых регионах.