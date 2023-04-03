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Федерация фехтования оспорила возвращение РФ и Беларуси к соревнованиям

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Лозанна, Понедельник 03 апреля 2023 15:58
Федерация фехтования оспорила возвращение РФ и Беларуси к соревнованиям Фото: Украинские фехтовальщики не хотят соревноваться с россиянами (facebook.com/fie.org)
Автор: Антон Федорцив

Отменить возвращение белорусских и российских фехтовальщиков в международные соревнования в Спортивном арбитражном суде (CAS) в швейцарской Лозанне пытается Федерация фехтования Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Заблокировать возможность квалифицироваться на Олимпийские игры-2024 для атлетов из РФ и Беларуси пытается национальная федерация. Отечественные функционеры обвинили Международную федерацию фехтования (FIE) в ряде нарушений собственных программных документов в процессе отказа от бана россиян и белорусов.

"Созыв внеочередного конгресса FIE и голосования были проведены с рядом процедурных нарушений устава FIE. Учитывая это, Федерация фехтования Украины обратилась в Спортивный арбитражный суд с заявлением об отмене решений, принятых на внеочередном конгрессе FIE", – говорится в заявлении.

В начале марта Международная федерация фехтования позволил россиянам и белорусам вернуться к выступлениям в апреле. Теперь фехтовальщики РФ и Беларуси смогут квалифицироваться на Олимпиаду. Тем не менее, ряд стран уже отказались от проведения фехтовальных соревнований.

Впоследствии более трехсот фехтовальщиков из европейских стран, Бразилии, Мексики, США, Японии и других государств упрекнули функционеров в отказе учесть мнения спортсменов в процессе принятия решения. Таким способом они поддержали украинскую федерацию, дважды пытавшуюся заблокировать возвращение страны-агрессора.

К слову, ранее собрали реакции спортсменов и политиков на смягчение ограничений для атлетов РФ и Беларуси в спецподборке.

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