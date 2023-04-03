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Федерація фехтування оскаржила повернення РФ і Білорусі до змагань

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Лозанна, Понеділок 03 квітня 2023 15:58
Федерація фехтування оскаржила повернення РФ і Білорусі до змагань Фото: Українські фехтувальник не хочуть змагатися з росіянами (facebook.com/fie.org)
Автор: Антон Федорців

Скасувати повернення білоруських і російських фехтувальників до міжнародних змагань в Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні намагається Федерація фехтування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Заблокувати можливість кваліфікуватися на Олімпійські ігри-2024 для атлетів із РФ і Білорусі намагається національна федерація. Вітчизняні функціонери звинуватили Міжнародну федерацію фехтування (FIE) в низці порушень власних програмних документів в процесі відмови від бану росіян і білорусів.

"Скликання позачергового конгресу FIE та голосування були проведені з низкою процедурних порушень статуту FIE. Зважаючи на це, Федерація фехтування України звернулась до Спортивного арбітражного суду з заявою про скасування рішень, прийнятих на позачерговому конгресі FIE", – йдеться в заяві.

На початку березня Міжнародна федерація фехтування дозволила росіянам і білорусам повернутися до виступів у квітні. Тепер фехтувальники РФ і Білорусі зможуть кваліфікуватися на Олімпіаду. Проте, низка країн вже відмовилася від проведення фехтувальних змагань.

Згодом понад три сотні фехтувальників із європейських країн, Бразилії, Мексики, США, Японії та інших держав дорікнули функціонерам за відмову врахувати думки спортсменів у процесі ухвалення рішення. Таким способом вони підтримали українську федерацію, яка двічі намагалася заблокувати повернення країни-агресора.

До слова, раніше зібрали реакції спортсменів і політиків на пом'якшення обмежень для атлетів РФ і Білорусі в спецпідбірці.

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