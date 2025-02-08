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Кандидат Трампа на должность главы ФБР получил гонорар от пророссийского режиссера, - WP

Вашингтон, Суббота 08 февраля 2025 11:39
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Кандидат Трампа на должность главы ФБР получил гонорар от пророссийского режиссера, - WP Фото: RКеш Патель (x.com/JDVanceNew)
Автор: Наталья Юрченко

Кандидат на должность главы ФБР Кэш Патель получил гонорар от компании, которой руководит режиссер Игорь Лопатенок. Его связывают с Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что в 2024 году Патель получил 25 тысяч долларов гонорара от кинокомпании, принадлежащей гражданину России, который также имеет гражданство США.

Документы от юридического комитета Сената США, которые получило издание, указывают, что Патель получил деньги от лос-анджелесской компании Global Tree Pictures. Ею руководит режиссер Игорь Лопатенок. Его предыдущие проекты включают пророссийскую кампанию влияния, которая получала деньги из фонда, созданного российским диктатором Владимиром Путиным.

Как пишет газета, Лопатенок - уроженец Украины, который проживал и работал в России. В 2008 году он переехал в Лос-Анджелес. Известно, что режиссер как минимум дважды посещал Москву в 2012 и 2014 годах, а также публично критиковал Революцию Достоинства. Лопатенок является автором пропагандистского фильма "Майданская резня", в которой отрицают, что за убийствами активистов в Киеве стоят пророссийские силы.

Кэш Патель получил гонорар за участие в документальном фильме. Он и другие должностные лица первой администрации Дональда Трампа были изображены как жертвы заговора, который "уничтожил жизни тех, кто поддерживал Трампа в попытке устранить демократически избранного президента с должности".

Документальный сериал под названием "Все люди президента: Заговор против Трампа" из шести серий вышел в эфир в онлайн-сети пропагандиста Такера Карлсона. В одном из эпизодов Патель пообещал "закрыть здание штаб-квартиры ФБР и открыть его как музей "глубинного государства"".

The Washington Post отмечает, что этот факт усиливает вопросы к кандидатуре Пателя на должность директора ФБР. Ранее сомнения относительно Пателя также выразили законодатели-демократы.

Голосование юридического комитета по кандидатуре Пателя было отложено до следующей недели из-за возражений, выдвинутых демократами.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что проведет "хирургические чистки" в ФБР. Вероятно, он собирается уволить агентов, которые участвовали в расследовании штурма Капитолия в 2021 году.

Стоит также добавить, что Трамп назначил на должность главы Секретной службы США своего бывшего охранника Шона Куррана. Он известен тем, что прикрывал Трампа во время первого покушения летом 2024 года.

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