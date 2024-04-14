ФБР не заметило никаких угроз для США в связи с атакой Ирана на Израиль, - CNN

Как сообщалось, во время сегодняшней воздушной атаки Ирана на территорию Израиля американские военные приняли участие в перехвате иранских дронов и ракет.

Иран в очередной раз предостерег США от вмешательства в конфликт.

Ранее в США заявляли, что целями атаки Ирана могут быть в том числе американские объекты на территории Израиля.

О причинах конфликта – в материале РБК-Украина.

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