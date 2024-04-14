ФБР не помітило жодних загроз для США у зв’язку з атакою Ірану на Ізраїль, - CNN

Телеканал дізнався про це від високопоставленого джерела у федеральних правоохоронних органах.

Інші правоохоронні органи США також стежать за перебігом нападу Ірану на Ізраїль.

Заступник комісара поліції Нью-Йорка Каз Дотрі сказав, що антитерористична група департаменту поінформувала посадових осіб про ситуацію, але зазначив, що "жодних серйозних загроз для Нью-Йорка немає".

Департамент поліції Лос-Анджелеса заявив: "Поліція Лос-Анджелеса уважно стежить за розвитком подій між Іраном та Ізраїлем. Хоча наразі немає реальних загроз для Лос-Анджелеса, ми прагнемо забезпечити захист молитовних будинків і важливих зон по всій території громади в Лос-Анджелесі".