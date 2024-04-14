ФБР не заметило никаких угроз для США в связи с атакой Ирана на Израиль, - CNN
ФБР не заметило никаких конкретных или достоверных угроз США в связи с нынешней эскалацией насилия на Ближнем Востоке. Но агентство пристально следит за развитием ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Телеканал узнал это от высокопоставленного источника в федеральных правоохранительных органах.
Другие правоохранительные органы США также следят за нападением Ирана на Израиль.
Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Каз Дотри сказал, что антитеррористическая группа департамента проинформировала должностных лиц о ситуации, но отметил, что "никаких серьезных угроз для Нью-Йорка нет".
Департамент полиции Лос-Анджелеса заявил: "Полиция Лос-Анджелеса внимательно следит за развитием событий между Ираном и Израилем. Хотя нет реальных угроз для Лос-Анджелеса, мы стремимся обеспечить защиту молитвенных домов и важных зон по всей территории общины в Лос-Анджелесе" .
Как сообщалось, во время сегодняшней воздушной атаки Ирана на территорию Израиля американские военные приняли участие в перехвате иранских дронов и ракет.
Иран в очередной раз предостерег США от вмешательства в конфликт.
Ранее в США заявляли, что целями атаки Ирана могут быть в том числе американские объекты на территории Израиля.
О причинах конфликта – в материале РБК-Украина.
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