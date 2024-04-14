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ФБР не помітило жодних загроз для США у зв’язку з атакою Ірану на Ізраїль, - CNN

Неділя 14 квітня 2024 05:50
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ФБР не помітило жодних загроз для США у зв’язку з атакою Ірану на Ізраїль, - CNN Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

ФБР не помітило жодних конкретних чи достовірних загроз для США у зв’язку з нинішньою ескалацією насильства на Близькому Сході. Але агентство уважно стежить за розвитком ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Телеканал дізнався про це від високопоставленого джерела у федеральних правоохоронних органах.

Інші правоохоронні органи США також стежать за перебігом нападу Ірану на Ізраїль.

Заступник комісара поліції Нью-Йорка Каз Дотрі сказав, що антитерористична група департаменту поінформувала посадових осіб про ситуацію, але зазначив, що "жодних серйозних загроз для Нью-Йорка немає".

Департамент поліції Лос-Анджелеса заявив: "Поліція Лос-Анджелеса уважно стежить за розвитком подій між Іраном та Ізраїлем. Хоча наразі немає реальних загроз для Лос-Анджелеса, ми прагнемо забезпечити захист молитовних будинків і важливих зон по всій території громади в Лос-Анджелесі".

Як повідомлялося, під час сьогоднішньої повітряної атаки Ірану на територію Ізраїлю американські військові взяли участь у збитті іранських дронів і ракет.

Іран вкотре застеріг США від втручання у конфлікт.

Раніше у США заявляли, що цілями атаки Ірану можуть бути в тому числі американські об'єкти на території Ізраїлю.

Про причини конфлікту - в матеріалі РБК-Україна.

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