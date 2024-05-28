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Фаворит группы Украины на Евро-2024 объявил заявку на чемпионат: есть сенсация

Брюссель, Вторник 28 мая 2024 13:00
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Фаворит группы Украины на Евро-2024 объявил заявку на чемпионат: есть сенсация Фото: Призыв "красных дьяволов" этого года (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб сборной Бельгии определился с предварительным списком футболистов, готовящихся к европейскому первенству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook команды.

Руководитель "красных дьяволов" Доменико Тедеско вызвал в национальную команду 25 исполнителей. В заявку не попал голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа.

Вместо звездного вратаря, пропустившего весь сезон из-за тяжелой травмы, бельгийская сборная сделает ставку на Куна Кастельса, Матца Зельса и Томаса Камински. Кто-то будет основным в поединках со Словакией, Румынией и Бельгии.

Первый матч – 17 июня против "соколов". Перед Евро-2024 бельгийцы сыграют два спарринга. На 5 июня запланирован товарищеский матч против сборной Черногории, а 8 июня "красные дьяволы" встретятся со сборной Люксембурга

Предварительный список сборной Бельгии на чемпионат Европы-2024:

Вратари: Кастельс, Зельс, Камински

Защитники: Кастань, Фас, Витсель, Де Кейпер, Менье, Дебаст, Вертонген, Теате

Полузащитники: Онана, Феррейра Карраско, Вранкс, Тилеманс, Мангала, Де Брюйне, Вермерен

Нападающие: Лукебакио, Доку, Опенда, Де Кетеларе, Бакайоко, Лукаку, Троссард

Фаворит группы Украины на Евро-2024 объявил заявку на чемпионат: есть сенсация

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

К слову, ранее подвели итоги выступлений Довбика и других украинцев в европейских чемпионатах.

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