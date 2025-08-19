ua en ru
Favbet Tech стал партнером конференции IT Arena 2025 во Львове

Вторник 19 августа 2025 17:13
UA EN RU
Favbet Tech стал партнером конференции IT Arena 2025 во Львове Фото: Favbet Tech - партнер конференции IT Arena 2025 во Львове (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Компания Favbet Tech стала партнером главной техконференции страны IT Arena 2025 и представит свои наработки в сфере ИИ. Мероприятие состоится в конце сентября во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Технологическая компания Favbet Tech стала партнером IT Arena 2025, которая пройдет 26-28 сентября на стадионе "Арена Львов".

Партнерство усиливает привлечение компании к развитию украинской ІТ-экосистемы и поддержке технологического сообщества.

В этом году IT Arena ожидает более 6000 участников из 30 стран и будет работать на пяти сценах - Business, Technology, Product, Startup и впервые Defense, посвященной оборонным технологиям.

В программе - Startup Competition с призовым фондом $60 000, Made in Ukraine Showcase для B2B-решений и около 50 митапов в финальный день.

Среди заявленных спикеров - Михаил Федоров, Террелл Дж. Старр, Саша Мишо, Йонатан Левин и другие.

"IT Arena - очень качественная площадка, где украинские компании могут показать себя миру, получить импульс для дальнейшего развития. Для Favbet Tech это партнерство является продолжением наших усилий по поддержке украинского IТ-комьюнити и развитию АI-экспертизы", - прокомментировал Артем Скрипник, CEO Favbet Tech.

В течение 2024-2025 годов Favbet Tech системно поддерживает отраслевые события и объединения: компания - генеральный партнер и соинициатор AI-комитета Ассоциации IT Ukraine, партнер серий CEO Talks и ежеквартальных встреч Diia.City Union, официальный партнер Forbes AI Day 2025 в Киеве.

Отметим, Favbet Tech - украинская продуктовая ИТ-компания с фокусом на AI/ML, Big Data и безопасности цифровых сервисов. По итогам 2025 года компания включена в рейтинг ТОП-50 ІТ-компаний Украины от DOU.

