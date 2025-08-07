Favbet становится официальным партнером ФК "Колос"

Favbet стал официальным партнером клуба, который с гордостью защищает честь Киевской области в Украинской Премьер-лиге, теперь логотип бренда будет украшать форму игроков на матчах УПЛ. В сезоне 2025/26 компания поддерживает уже 6 клубов высшего дивизиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Favbet .

"Это партнерство в первую очередь о ценностях и общем видении. Мы объединяемся с "Колосом", чтобы сделать футбол ярче и интереснее для болельщиков", - отметил Денис Якимов, директор по спортивному маркетингу Favbet.

Favbet и "Колос" готовят ряд мероприятий для фанатов - от совместных акций и встреч до интерактивных событий, которые помогут сблизить команду с болельщиками.

"Мы рядом с теми, кто играет до конца и не сдается. "Колос" - именно такая команда. Уверены, что впереди будет много ярких матчей и громких побед", - комментирует основатель FAVBET Андрей Матюха.

Матч "Колос" - "Кривбасс" (koloskovalivka.com)

Как отметил генеральный директор ФК "Колос" Евгений Евсеев, для клуба это сотрудничество - не просто партнерство, а союз единомышленников, потому что Favbet разделяет наши ценности, верит в развитие клуба и готов инвестировать в будущее.

"Мы начали новый сезон вместе с нашим новым партнером - с победы. Верим, что впереди еще больше ярких матчей и эмоций для наших болельщиков. С Колосом в сердце - вместе к новым победам!" - отметил генеральный директор ФК "Колос" Евгений Евсеев.

Прошлый сезон УПЛ "Колос" завершил на 10 месте. В этом году подопечные Руслана Костышина намерены показать сильную игру и дать достойную борьбу более опытным командам чемпионата.