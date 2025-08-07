ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Favbet становится официальным партнером ФК "Колос"

Украина, Четверг 07 августа 2025 16:42
UA EN RU
Favbet становится официальным партнером ФК "Колос" Фото: Favbet стал официальным партнером клуба "Колос" (koloskovalivka.com)
Автор: Сергей Новиков

Favbet стал официальным партнером клуба, который с гордостью защищает честь Киевской области в Украинской Премьер-лиге, теперь логотип бренда будет украшать форму игроков на матчах УПЛ. В сезоне 2025/26 компания поддерживает уже 6 клубов высшего дивизиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Favbet.

"Это партнерство в первую очередь о ценностях и общем видении. Мы объединяемся с "Колосом", чтобы сделать футбол ярче и интереснее для болельщиков", - отметил Денис Якимов, директор по спортивному маркетингу Favbet.

Favbet и "Колос" готовят ряд мероприятий для фанатов - от совместных акций и встреч до интерактивных событий, которые помогут сблизить команду с болельщиками.

"Мы рядом с теми, кто играет до конца и не сдается. "Колос" - именно такая команда. Уверены, что впереди будет много ярких матчей и громких побед", - комментирует основатель FAVBET Андрей Матюха.

Матч "Колос" - "Кривбасс" (koloskovalivka.com)

Как отметил генеральный директор ФК "Колос" Евгений Евсеев, для клуба это сотрудничество - не просто партнерство, а союз единомышленников, потому что Favbet разделяет наши ценности, верит в развитие клуба и готов инвестировать в будущее.

"Мы начали новый сезон вместе с нашим новым партнером - с победы. Верим, что впереди еще больше ярких матчей и эмоций для наших болельщиков. С Колосом в сердце - вместе к новым победам!" - отметил генеральный директор ФК "Колос" Евгений Евсеев.

Прошлый сезон УПЛ "Колос" завершил на 10 месте. В этом году подопечные Руслана Костышина намерены показать сильную игру и дать достойную борьбу более опытным командам чемпионата.

Что известно о сотрудничестве Favbet с футбольными клубами Украины

Сегодня Favbet является одним из крупнейших спонсоров украинского футбола. Компания поддерживает пять клубов УПЛ: "Шахтер", "Кривбасс", "Рух", "Оболонь" и "ЛНЗ", а в первой лиге - "Левый Берег".

И вот теперь к этому списку добавился "Колос". "Колос" в 2012 году основал Андрей Засуха. Годами усердной работы "Колос" выбился в высший дивизион и держит там позиции. Их история является примером для украинского футбола.

Компания активно способствует развитию инфраструктуры, молодежных команд и фанатских сообществ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Футболисты
Новости
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики