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FAVBET стал титульным партнером черкасского ЛНЗ

Вторник 29 июля 2025 12:02
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FAVBET стал титульным партнером черкасского ЛНЗ Фото: генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк и директор БК Favbet Игорь Сирук (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Футбольный клуб "ЛНЗ" (Черкассы) из украинской Премьер-лиги официально получил нового титульного партнера. На сезон 2025/26 клуб подписал соглашение о сотрудничестве с FAVBET.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Партнерство направлено на развитие амбициозной черкасской команды как на поле, так и за его пределами.

На пресс-конференции по случаю объявления сотрудничества ФК ЛНЗ также была представлена обновленная форма команды с брендированием FAVBET.

Новый дизайн футболки сохранил фирменный элемент клуба - молнии, символизирующие быстрый и яркий стиль игры черкасской команды. Официальное подписание договора состоялось в присутствии руководства клуба, представителей FAVBET, тренерского штаба и болельщиков.

FAVBET стал титульным партнером черкасского ЛНЗ

Директор БК Favbet Игорь Сирук и директор по спортивному маркетингу БК Favbet Денис Якимов (фото: пресс-служба)

"Мы верим в украинский футбол и потенциал молодых команд, которые не боятся бросать вызов гораздо более титулованным соперникам. ЛНЗ - амбициозный и прогрессивный клуб, стремящийся к развитию. Наша компания с радостью будет поддерживать их на этом пути", - отметил основатель FAVBET Андрей Матюха.

"Это партнерство - еще один шаг в нашей миссии поддержки украинского спорта. Мы стремимся помогать клубам, которые имеют амбиции, видение и жажду победы. FAVBET - не просто спонсор, а партнер, который вместе с клубами строит будущее украинского футбола", - отметил директор БК Favbet Игорь Сирук.

Сегодня украинский бренд FAVBET является одним из крупнейших спонсоров отечественного футбола - компания поддерживает ряд клубов в УПЛ и Первой Лиге и спонсирует футзальные чемпионаты.

FAVBET стал титульным партнером черкасского ЛНЗ

Денис Якимов, директор по спортивному маркетингу FAVBET, добавил, что компания разделяет с ЛНЗ видение развития клуба и вместе будет работать над ростом как в плане уровня игры, так и более активного привлечения фанатского сообщества.

Напомним, ФК "ЛНЗ" - черкасский клуб, основанный в 2006 году. Первая команда из Черкасской области, которой удалось пробиться в украинскую Премьер-Лигу.

В своем дебютном сезоне 2022/23 команда показала уверенную игру и заняла 7 место среди 16 участников. Свой первый матч в рамках нового сезона УПЛ подопечные Виталия Пономарева проведут 2 августа против луганской "Зари".

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