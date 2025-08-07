Favbet стає офіційним партнером ФК "Колос"

Favbet став офіційним партнером клубу "Колос", який з гордістю захищає честь Київської області в Українській Прем’єр-лізі, відтепер логотип бренду прикрашатиме форму гравців на матчах УПЛ. У сезоні 2025/26 компанія підтримує вже 6 клубів вищого дивізіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Favbet .

"Це партнерство у першу чергу про цінності та спільне бачення. Ми об’єднуємося з "Колосом", аби зробити футбол яскравішим та цікавішим для уболівальників", - зазначив Денис Якимов, директор зі спортивного маркетингу Favbet.

Favbet і "Колос" готують низку заходів для фанатів - від спільних акцій і зустрічей до інтерактивних подій, що допоможуть зблизити команду з уболівальниками.

"Ми поруч із тими, хто грає до кінця і не здається. "Колос" - саме така команда. Впевнені, що попереду буде багато яскравих матчів та гучних перемог", - коментує засновник FAVBET Андрій Матюха.

Матч "Колос" - "Кривбас" (koloskovalivka.com)

Як зазначив генеральний директор ФК "Колос" Євген Євсеєв, для клуба ця співпраця - не просто партнерство, а союз однодумців, бо Favbet розділяє наші цінності, вірить у розвиток клубу й готовий інвестувати в майбутнє.

"Ми розпочали новий сезон разом із нашим новим партнером - з перемоги. Віримо, що попереду ще більше яскравих матчів та емоцій для наших уболівальників. З Колосом у серці - разом до нових перемог!" - зазначив генеральний директор ФК "Колос" Євген Євсеєв.

Минулий сезон УПЛ "Колос" завершив на 10 місці. Цього року підопічні Руслана Костишина мають намір показати сильну гру та дати гідну боротьбу більш досвідченим командам чемпіонату.