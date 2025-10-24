ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Хватит на тысячи дронов. FAVBET Tech уплатила 650 млн гривен налогов в 2025 году

Украина, Пятница 24 октября 2025 16:06
UA EN RU
Хватит на тысячи дронов. FAVBET Tech уплатила 650 млн гривен налогов в 2025 году Фото: FAVBET Tech уплатила 650 млн гривен налогов в 2025 году (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

За девять месяцев 2025 года украинская ІТ-компания FAVBET Tech перечислила в государственный бюджет более 650 млн грн налогов - почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Несмотря на военные риски, компания сохраняет положительную динамику и стабильно входит в число крупнейших плательщиков среди резидентов Дія.City.

В FAVBET Tech отмечают: своевременная уплата налогов со стороны ІТ-бизнеса напрямую усиливает оборону и социальные выплаты - от закупки беспилотников до зарплат учителям и медикам.

Эквивалент 650 млн грн, уплаченных FAVBET Tech - это десятки тысяч единиц техники. В зависимости от модели, речь может идти примерно о более чем 20 тысячах FPV-дронов, или более 40 тысяч антидронових ружей.

Налоги так же обеспечивают стабильные выплаты в тылу. По имеющимся правительственным планам с 1 января ожидается повышение окладов в учреждениях высшего образования примерно на 50%. Если взять ориентировочные суммы, то эквивалент 650 млн грн - это возможность в течение года выплачивать повышенную зарплату более 3000 учителей.

"Когда мы говорим об уплаченных налогах, речь идет о конкретных возможностях государства: дроны для разведки и ударов, средства противодействия вражеским БпЛА, подготовку подразделений. И одновременно - о стабильных выплатах людям в тылу. Обязанность любого ІТ-бизнеса сегодня - работать эффективно, инвестировать в технологии и честно выполнять обязательства перед страной", - отметил СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

По словам CEO, помимо своей основной деятельности FAVBET Tech также развивает несколько милитарных направлений - от усовершенствования FPV-дронов и систем на основе искусственного интеллекта до подготовки подразделений, противодействующих вражеским беспилотникам. В компании подчеркивают, что целью этих усилий является обеспечить украинских военных технологическим преимуществом на поле боя.

FAVBET Tech - украинская ИТ-компания с главным офисом в Киеве, резидент Дія.City, участник отраслевых инициатив и партнер ключевых технологических событий, в частности Lviv IT Arena 2025).

С 2025 года компания стала соучредителем ИИ-комитета Ассоциации "ІТ Ukraine" и усилила сотрудничество с подразделениями Сил безопасности и обороны Украины в направлениях AI-разведки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график
Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию