Сибига после удара РФ по шахтерам назвал обязательное условие справедливого мира

Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Привлечение врага к ответственности за совершенные им военные преступления является необходимым условием справедливого мира в войне РФ против Украины.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МИД Украины.

По его словам, в Днепропетровской области по меньшей мере 15 человек погибли в результате прицельного удара России по автобусу с работниками шахты, где не было никакой военной цели - только обычные люди, которые возвращались домой после работы к своим семьям.

"Это настоящий ужас. Россия в очередной раз доказывает свой статус государства-террориста. Российские убийцы, ответственные за это и другие преступления, должны понести наказание. Привлечение к ответственности является необходимым условием справедливого мира", - подчеркнул министр иностранных дел.

 

Что предшествовало

Россияне в воскресенье, 1 февраля, атаковали ударным беспилотником служебный автобус с шахтерами в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 16 человек, и такое же количество среди пострадавших.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российской удар по автобусу на Днепровщине - это показательное преступление, которое еще раз демонстрирует, что именно Россия несет ответственность за эскалацию.

В ДТЭК подчеркнули, что детали трагедии еще уточняются, но с уверенностью сказать, что это был неспровоцированный террористический удар по сугубо гражданскому объекту, которому не может быть никакого оправдания.

"Эта атака стала крупнейшей одновременной потерей для ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России и одним из самых темных дней в истории компании", - добавили в ДТЭК.

