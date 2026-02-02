Сибига после удара РФ по шахтерам назвал обязательное условие справедливого мира

Что предшествовало

Россияне в воскресенье, 1 февраля, атаковали ударным беспилотником служебный автобус с шахтерами в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 16 человек, и такое же количество среди пострадавших.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российской удар по автобусу на Днепровщине - это показательное преступление, которое еще раз демонстрирует, что именно Россия несет ответственность за эскалацию.

В ДТЭК подчеркнули, что детали трагедии еще уточняются, но с уверенностью сказать, что это был неспровоцированный террористический удар по сугубо гражданскому объекту, которому не может быть никакого оправдания.

"Эта атака стала крупнейшей одновременной потерей для ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России и одним из самых темных дней в истории компании", - добавили в ДТЭК.