"Фантомные боли" Москвы: три настоящие причины, почему Россия снова угрожает ударами по Киеву

По его словам, одна из главных причин новой волны угроз связана с отсутствием стратегических успехов российской армии на фронте.

"При отсутствии стратегических результатов российской армии на фронте, руководство этого террористического образования, маскирующегося под государство россия, официально декларирует курс на террор гражданского населения и запугивание жителей Украины, в частности города Киева", - заявил Коваленко.

В ЦПИ считают, что таким образом Кремль пытается психологически давить на украинцев и склонить население к капитуляции. В то же время Коваленко отметил, что подобные попытки России уже неоднократно проваливались.

Второй причиной он назвал стремление Москвы повлиять на международное дипломатическое присутствие в столице Украины.

По словам Коваленко, Россия уже наносила повреждения иностранным представительствам и не хочет оказаться в ситуации, когда придется оправдываться, если ракета попадет в какой-то посольство влиятельных международных государств.

В то же время Кремль, как и в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, стремится добиться, чтобы дипломаты покинули Киев.

"Сейчас этого не происходит, потому что российскую армию уже не боятся, она продемонстрировала слабость, а Россия потеряла влияние на Кавказе, Ближнем Востоке и постсоветском пространстве. Фантомные боли у россиян из-за этого до сих пор есть", - отметил руководитель ЦПИ.

Третьей причиной, по словам Коваленко, является попытка Кремля отвлечь внимание россиян от атак по территории РФ и неспособности защитить собственные регионы и Москву.

В ЦПИ отметили, что Украина наносит удары по военным объектам, тогда как Россия продолжает применять тактику террора против гражданского населения.

"Россияне думают, что обстрелами Киева и других городов они уберегут Москву. На самом же деле они только увеличат присутствие войны в Москве и не только. Уберечь от этого может только мир, которого Путин не хочет", - подытожил Коваленко.