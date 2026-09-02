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В Киеве и области "Фантомы" за день зафиксировали 1 799 нарушений ПДД

10:47 02.09.2026 Ср
1 мин
Что показала работа "Фантомов"
aimg Анастасия Никончук
В Киеве и области "Фантомы" за день зафиксировали 1 799 нарушений ПДД Фото: полиция (Telegram-канал начальника Департамента патрульной полиции Олексея Билошицкого)
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За один день специальные автомобили "Фантом" зафиксировали тысячи нарушений правил дорожного движения в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Департамента патрульной полиции Олексея Билошицкого в Telegram.

Автоматическая фиксация

В течение 1 сентября на территории Киева и Киевской области работали специальные автомобили "Фантом". Их оборудование автоматически фиксировало нарушения правил дорожного движения.

По итогам работы систем были оформлены 1 799 постановлений. Все они связаны с нарушениями ПДД, которые удалось зафиксировать в автоматическом режиме.

Таким образом, за сутки количество вынесенных постановлений достигло почти 1,8 тысячи.

Фиксация проводилась с помощью автомобилей "Фантом", предназначенных для автоматического контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Водителей призвали быть внимательнее

Водителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и ответственно относиться к управлению автомобилем.

Напоминаем, что в Киеве в соцсетях утром 2 сентября начали распространяться сообщения о стрельбе в районе Березняков. Очевидцы публикуют видео, на которых, по их словам, видны последствия произошедшего. Предварительно, инцидент произошел ночью возле дома на улице Юрия Шумского, 10. На месте замечены правоохранители, которые продолжают работать.

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