Фальшивый транзит и не только: в KSE рассказали, как Россия получает западные комплектующие

У России есть несколько маршрутов для получения западных комплектующих в обход санкций. Государство-агрессор создает подставные компании в разных странах, скрывает таможенные данные, проводит фальшивые транзитные операции и прибегает к стандартному реэкспорту.

Как рассказала консультант по стратегическим проектам Киевской школы экономики (KSE Institute) Елена Белоусова, один из самых популярных маршрутов поставок в РФ электронных деталей проходит через Центральную Азию.

По ее словам, у большинства американских и европейских корпораций сами производства электроники находятся в Азии, потому что там более дешевая рабочая сила.

Условный транзистор, изготовленный в Intel в Малайзии, покупает подставная компания в Китае. Таким образом, деталь не проходит экспортный контроль в Америке, а попадает в Россию из Малайзии через Китай.

"Если компонент был сделан в США, именно в стране, он будет ехать в другую страну и где-то на таможне он будет проходить этот контроль. Если он сначала был сделан в Центральной Азии, по сути, он физически никак не будет проходить экспортный контроль США. И тогда этот контроль находится на плечах компании, завод которой работает в той стране", - отметила Белоусова.

Она пояснила, что фирмы-закупщики могут принадлежать россиянам или гражданам других стран. Они могут быть "чистыми" - то есть не замеченными в любых торговых отношениях с РФ, или "серыми".

"Серые" компании обычно зарегистрированы по определенному адресу, а по факту оказываются так называемыми "cloud-офисами" без физического местонахождения. В сущности они просто занимаются перепродажей товаров в Россию.

Еще один способ, по словам Белоусовой, - фальшивый транзит, когда товар везут через РФ, где он остается. Но для этой схемы страна, в которую по документам везут электронику, должна закрыть глаза на то, что она очутилась на российской территории. Чаще всего такой способ работает с некоторыми странами ОДКБ, в частности с Беларусью, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, а также Грузией.

Также большое количество электроники попадает в Россию через Китай. Пекин поставляет Москве всю электронику, которую может произвести, включая определенную технику. Например, в 2023 году РФ получила в 30 раз больше дронов компании DJI, чем Украина.

Многие западные компоненты, находящиеся в российской технике, относятся к категории dual used goods - товары двойного назначения. Электроника может использоваться как военных целях, так и для бытового производства.

Нельзя при этом утверждать, что все ввезенные в Россию комплектующие - это условные детали для стиральных машин. Чаще всего Москва закупает высокотехнологичные системы, которые используются как "мозг" техники.

Иностранные компоненты в русском оружии

Стоит отметить, что в обломках ракет, по которым Россия атакует территорию Украины, часто находят иностранные компоненты.

В частности, 15 августа российские войска обстреляли Украину сделанными в этом году Х-101. Подобные ракеты содержат около 30 иностранных микросхем. Это говорит о том, что Россия, несмотря на санкции, может получать критические компоненты и производить ракеты.