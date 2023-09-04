Фальшивий транзит і не тільки: у KSE розповіли, як Росія отримує західні комплектуючі

У Росії є декілька маршрутів для отримання західних комплектуючих в обхід санкцій. Держава-агресор створює підставні компанії у різних країнах, приховує митні дані, проводить фальшиві транзитні операції та вдається до стандартного реекспорту.

Як розповіла консультантка зі стратегічних проектів Київської школи економіки (KSE Institute) Олена Білоусова, один із найпопулярніших маршрутів поставок до РФ електронних деталей пролягає через Центральну Азію.

За її словами, у більшості американських і європейських корпорацій самі виробництва електроніки знаходяться в Азії, тому що там дешевша робоча сила.

Умовний транзистор, який виготовили в Intel у Малайзії, купує підставна компанія у Китаї. Таким чином, деталь не проходить експортний контроль в Америці, а потрапляє до Росії з Малайзії через Китай.

"Якщо компонент був зроблений у США, саме в країні, він їхатиме в іншу країну і десь на митниці він проходитиме цей контроль. Якщо він спочатку був зроблений у Центральній Азії, по суті, він фізично ніяк не проходитиме експортний контроль США. І тоді цей контроль знаходиться на плечах компанії, завод якої працює у тій країні", - зазначила Білоусова.

Вона пояснила, що фірми-закупники можуть належати росіянам або окремим громадянам інших країн. Вони можуть бути "чистими" - тобто не поміченими в будь-яких торгових відносинах з РФ, або "сірими".

"Сірі" компанії зазвичай зареєстровані за певною адресою, а за фактом виявляються так званими "cloud-офісами" без фізичного місцезнаходження. По суті вони просто займаються перепродажем товарів до Росії.

Ще один спосіб, за словами Білоусової, - фальшивий транзит, коли товар везуть через РФ, де він залишається. Але для цієї схеми країна, в яку за документами везуть електроніку, має заплющити очі на те, що вона опинилася на російській території. Найчастіше такий спосіб працює із деякими країнами ОДКБ, зокрема, з Білоруссю, Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, а також Грузією.

Також велика кількість електроніки потрапляє до Росії через Китай. Пекін постачає Москві всю електроніку, яку може зробити, включаючи певну техніку. Наприклад, у 2023 році РФ отримала в 30 разів більше дронів компанії DJI, ніж Україна.

Багато західних компонентів, які знаходять у російській техніці, відносяться до категорії dual used goods - товари подвійного призначення. Електроніка може використовуватись як у військових цілях, так і для побутового виробництва.

Не можна при цьому стверджувати, що всі завезені в Росію комплектуючі - це умовні деталі для пральних машин. Найчастіше Москва закуповує високотехнологічні системи, які використовуються як "мозок" техніки.

Іноземні компоненти у російській зброї

Варто зазначити, що в уламках ракет, якими Росія атакує територію України, часто знаходять іноземні компоненти.

Зокрема, 15 серпня російські війська обстріляли Україну зробленими цього року Х-101. Подібні ракети містять близько 30 іноземних мікросхем. Це говорить про те, що Росія, попри санкції, все ж таки може отримувати критичні компоненти та виробляти ракети.