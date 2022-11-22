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Фактически полностью разорван: появилось видео поврежденного "Северного потока"

Фото: появилось видео поврежденного "Северного потока" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Трубопровод "Северного потока" после взрывов в сентябре практически полностью разорван.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное на YouTube.

Кадры, показывающие разрушение Северных потоков после диверсии, опубликовал один из продюсеров телеканала BBC.

На видео видно, что трубопроводы фактически были полностью разорваны.

Согласно выводам следователей, на газопроводах системы "Северный поток" произошла серьезная диверсия. Расследование продолжается. В прокуратуре Швеции выясняют, можно ли кому-либо предъявить подозрение в совершении преступления.

Напомним, 27 сентября на российских трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили несколько утечек газа. По словам шведских сейсмологов, причиной этого мог быть взрыв. Президент США Джо Байден заявил, что с вероятностью трубопроводы взорвала Россия.

Позже, 29 октября, россияне прямо заявили, что специалисты ВМС Великобритании якобы "причастны к подрыву газопроводов". В Минобороны Британии назвали такие обвинения страны-агрессора вымышленной историей.

При этом немецкие следователи уверены, что Северный поток взорвали россияне. Там отметили, что их версия с диверсией совпадает с предварительными выводами Швеции.

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Северный поток