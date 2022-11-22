Фактически полностью разорван: появилось видео поврежденного "Северного потока"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео , опубликованное на YouTube.

Согласно выводам следователей, на газопроводах системы "Северный поток" произошла серьезная диверсия. Расследование продолжается. В прокуратуре Швеции выясняют, можно ли кому-либо предъявить подозрение в совершении преступления.

На видео видно, что трубопроводы фактически были полностью разорваны.

Кадры, показывающие разрушение Северных потоков после диверсии, опубликовал один из продюсеров телеканала BBC.

Напомним, 27 сентября на российских трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили несколько утечек газа. По словам шведских сейсмологов, причиной этого мог быть взрыв. Президент США Джо Байден заявил, что с вероятностью трубопроводы взорвала Россия.

Позже, 29 октября, россияне прямо заявили, что специалисты ВМС Великобритании якобы "причастны к подрыву газопроводов". В Минобороны Британии назвали такие обвинения страны-агрессора вымышленной историей.

При этом немецкие следователи уверены, что Северный поток взорвали россияне. Там отметили, что их версия с диверсией совпадает с предварительными выводами Швеции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.