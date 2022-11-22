Фактично повністю розірваний: з’явилось відео пошкодженого "Північного потоку"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео , яке опублікували на YouTube.

Згідно з висновками слідчих, на газопроводах системи "Північний потік" відбулася серйозна диверсія. Розслідування продовжується. У прокуратурі Швеції з'ясовують, чи можна будь-кому пред'явити підозру у скоєнні злочину.

На відео видно, що трубопроводи фактично були повністю розірвані.

Кадри, які показують руйнування "Північних потоків" після диверсії, опублікував один із продюсерів телеканалу BBC.

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили кілька витоків газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух. Президент США Джо Байден заявив, що з ймовірністю трубопроводи підірвала Росія.

Пізніше, 29 жовтня, росіяни прямо заявили, що фахівці ВМС Великобританії нібито "причетні до підриву газопроводів". У Міноборони Британії назвали такі звинувачення країни-агресора вигаданою історією.

При цьому німецькі слідчі впевнені, що Північний потік підірвали росіяни. Там зазначили, що їхня версія з диверсією збігається з попередніми висновками Швеції.

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