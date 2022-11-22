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Фактично повністю розірваний: з’явилось відео пошкодженого "Північного потоку"

Фото: з’явилось відео пошкодженого "Північного потоку" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Трубопровід "Північного потоку" після вибухів у вересні фактично повністю розірваний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке опублікували на YouTube.

Кадри, які показують руйнування "Північних потоків" після диверсії, опублікував один із продюсерів телеканалу BBC.

На відео видно, що трубопроводи фактично були повністю розірвані.

Згідно з висновками слідчих, на газопроводах системи "Північний потік" відбулася серйозна диверсія. Розслідування продовжується. У прокуратурі Швеції з'ясовують, чи можна будь-кому пред'явити підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили кілька витоків газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух. Президент США Джо Байден заявив, що з ймовірністю трубопроводи підірвала Росія.

Пізніше, 29 жовтня, росіяни прямо заявили, що фахівці ВМС Великобританії нібито "причетні до підриву газопроводів". У Міноборони Британії назвали такі звинувачення країни-агресора вигаданою історією.

При цьому німецькі слідчі впевнені, що Північний потік підірвали росіяни. Там зазначили, що їхня версія з диверсією збігається з попередніми висновками Швеції.

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Северный поток